Cengiz Ş. Silahlı Saldırıya Uğradı

BEŞİKTAŞ’TA SILAHLARLA DOLU BİR GECE

15 Nisan tarihinde saat 23.30 sıralarında Beşiktaş’ın Sinanpaşa Mahallesi’nde bir kafeteryada, Cengiz Ş. (44) eşinin yanında otururken, kapüşonlu bir şahıs arkasından yaklaşarak silahlı saldırıda bulundu. Adamın ensesine bir el ateş eden saldırgan, olay sonrası hızla kaçtı. Saldırı sonucu Cengiz Ş. ağır yaralandı. İhbarlar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Cengiz Ş.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına kaydedildi.

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın hemen ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Güvenlik kameralarındaki görüntüler incelendiğinde, saldırganın olay sonrasında birkaç araç değiştirerek Kağıthane bölgesine geldiği belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, saldırganın suç kaydı bulunmayan Kadir N. (22) olduğu tespit edildi. Edirne’den yurt dışına çıkmaya çalışan Kadir N., polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.