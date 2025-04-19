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Cengiz Ş.’ye Silahlı Saldırı Yapıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, 15 Nisan saat 23.30 civarında Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Cengiz Ş. (44), eşiyle sohbet ederken arkasında beliren kapüşonlu bir saldırgan, hiç beklemediği bir anda üzerine doğru yaklaştı ve silahla ensesine bir el ateş etti. Yaşanan bu saldırı sonucunda Cengiz Ş. ağır şekilde yaralandı.

SALDIRI ANINDA YAŞANANLAR

Saldırganın ardından kaçmasıyla birlikte, Cengiz Ş. ağır yaralanarak kafeteryada yere yığıldı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı sonucu sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrol sonrasında Cengiz Ş.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Olayın hemen ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerine dayanarak, şüphelinin olay sonrasında birkaç araç değiştirip Kağıthane’ye geldiği tespit edildi. Yürütülen araştırmalar sonucunda, şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. olduğu belirlendi. Edirne’den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı ve gözaltına alındı. Kadir N. şu anda Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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