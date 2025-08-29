Cengiz Şimşek, 30 Ağustos’u kutladı

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Şimşek, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Büyük Zafer’in yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Mesajında, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en kritik anlardan biri olduğunu belirtti.

ZAFERİN ÖNEMİ VE ANLAMI

Başkan Şimşek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Zaferi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. Bu büyük zafer, Cumhuriyet’e giden yolu açmıştır” ifadelerine yer verdi. Şimşek, milletin topyekün desteği ile elde edilen bu zaferin, askeri başarıların yanı sıra ulusal birlik, beraberlik, vatan sevgisi ve özgürlük tutkusunun da bir sembolü olduğunu dile getirdi. “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasını ortaya koyan bu zafer, milletimizin birlik içinde hareket ettiğinde her türlü zorluğu aşabileceğini göstermektedir” şeklinde vurguladı.

BÜYÜK ZAFER VE CUMHURİYET’İN İLANI

Kurtuluş Savaşı sonrasında elde edilen siyasi başarıların Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandığını hatırlatan Başkan Şimşek, “Büyük Zafer’in yıldönümünde başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.