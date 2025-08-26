Cengiz Ulutaş Tutuklandı, Sevgül Ulutaş Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 63 yaşındaki Cengiz Ulutaş, eşi 55 yaşındaki Sevgül Ulutaş’ı bıçakladıktan sonra tabancayla vurarak hayatına son verdi. Kendisine de aynı silahla ateş eden Cengiz Ulutaş, olay sonrası tutuklandı. Bu trajik olay, dün saat 17.30 sıralarında İstasyon Mahallesi’ndeki bir sitede gerçekleşti. 4 çocuk annesi Sevgül Ulutaş, eşiyle girdiği tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya maruz kaldı, ardından tabancayla vurularak yere yığıldı. Cengiz Ulutaş, olay sonrasında kendisine de ateş etti.

SAĞLIK EKİPLERİ YETİŞTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Sevgül Ulutaş’ın vücuduna 4 kurşun isabet ettiği ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cengiz Ulutaş ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANE SÜRECİ VE TUTUKLAMA

Cengiz Ulutaş, hayati tehlikesi olmamasına rağmen hastanede tedavi gördü ve taburcu olduktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edilen Ulutaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Sevgül Ulutaş’ın cenazesi, Adli Tıp’taki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, yarın Gebze Arapçeşme Mahallesi’ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.