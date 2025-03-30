Gündem

Cengiz Ünder ABD’de Golle Tanıştı

cengiz-under-abd-de-golle-tanisti

FENERBAHÇE’DEN MLS’E GEÇİŞ

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den MLS takımı Los Angeles Galaxy’e kiralanan Cengiz Ünder, Amerika kariyerinde dikkatleri üzerine çekiyor.

Los Angeles Galaxy, San Diego deplasmanına çıktığı karşılaşmada 5 gol kaydedildi. San Diego, Los Angeles’ı 3-2 mağlup ederek puanını 11’e çıkarırken Batı Konferansı’nda 2. sıraya yerleşti. Ev sahibi takımın gollerini 21. dakikada McVey, 34. dakikada Valakari ve 40. dakikada Mighten attı. Los Angeles FC’nin golleri ise 43. dakikada Smolyakov ve 45+5. dakikada Cengiz Ünder’den geldi. Bu sezon 3. kez kaybeden Los Angeles FC, 9 puanla Batı Konferansı’nda 7. basamakta konumlandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Yerlikaya: Bayramda Trafikte 5 Kayıp

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 766 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 5 kişi yaşamını yitirirken, 1.219 kişi yaralandı.
Gündem

Seçim Anketinde Sürpriz Sonuçlar Açıklandı

ORC Araştırma, 25-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı. 3.160 kişinin katıldığı çalışmada ilginç bulgular elde edildi. Detaylar verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.