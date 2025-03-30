Cengiz Ünder ABD’de Golle Tanıştı

FENERBAHÇE’DEN MLS’E GEÇİŞ

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den MLS takımı Los Angeles Galaxy’e kiralanan Cengiz Ünder, Amerika kariyerinde dikkatleri üzerine çekiyor.

Los Angeles Galaxy, San Diego deplasmanına çıktığı karşılaşmada 5 gol kaydedildi. San Diego, Los Angeles’ı 3-2 mağlup ederek puanını 11’e çıkarırken Batı Konferansı’nda 2. sıraya yerleşti. Ev sahibi takımın gollerini 21. dakikada McVey, 34. dakikada Valakari ve 40. dakikada Mighten attı. Los Angeles FC’nin golleri ise 43. dakikada Smolyakov ve 45+5. dakikada Cengiz Ünder’den geldi. Bu sezon 3. kez kaybeden Los Angeles FC, 9 puanla Batı Konferansı’nda 7. basamakta konumlandı.