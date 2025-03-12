Cengiz Ünder ABD’de Hızlı Başladı

CENGİZ ÜNDER’İN ABD MACERASI HIZLA BAŞLADI

Fenerbahçe tarafından Los Angeles FC’ye kiralanan Cengiz Ünder, Amerika’daki serüvenine hızlı bir başlangıç yapıyor. Milli futbolcu, takımının CONCACAF Şampiyonlar Kupası’nda çeyrek finale yükselebilmesine katkı sağladı. Bu sezon Fenerbahçe’de gol veya asist kaydedemeyen Ünder, Los Angeles FC’nin Columbus ile yaptığı karşılaşmanın 90+6. dakikasında rakibinin pasına araya girerek hızlı bir atak başlatıp asist yaptı.

İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, Ünder’in yaptığı bu asistle rakibinin umutlarını tamamen sonlandırdı ve toplamda 4-2’lik skorla CONCACAF Şampiyonlar Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Cengiz Ünder, Los Angeles FC formasıyla sahada 22 dakika yer alarak ilk maçında skor katkısı vermeyi başardı.