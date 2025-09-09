Cengiz Ünder Beşiktaş’a Kiralık Geldi

TRANSFER DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Süper Lig’de gündeme damga vuran bir transfer gerçekleştirip Fenerbahçe’den kiralık olarak Beşiktaş’a katılan Cengiz Ünder’in arka planındaki detaylar gün yüzüne çıkıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, milli futbolcuyu kadrosunda görmek istemesi büyük bir etki yarattı. Cengiz Ünder, Sergen Yalçın’ın ona yönelik “Ben Cengiz’i 1 ayda yeniden ayağa kaldırırım” şeklindeki beyanından olumlu etkilendiği bildiriliyor. Bu durum, Cengiz’in Beşiktaş’a transfer kararında belirleyici bir rol oynadı.

Cengiz Ünder’in Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın döneminde formunu geri kazanmak ve milli takımla Dünya Kupası’na gitmek amacı güttüğü ifade ediliyor. Bu hedef, oyuncunun kariyeri için önemli bir adım olma niteliği taşıyor. Beşiktaş, transfer kapsamında Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Ek olarak, siyah-beyazlılar, isterlerse geçici satın alma opsiyonunu kullandıkları takdirde Cengiz için Fenerbahçe’ye 8 milyon euro ödeyecek.

MAAŞ ANLAŞMASI

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun maaşının yarısını üstlenecek. Cengiz Ünder, yeni takımında hem bireysel kariyerine yön vermeyi hem de ekip içindeki katkısını artırmayı amaçlıyor. Bu transferle birlikte Cengiz’in, Süper Lig’de önemli bir etki yaratması bekleniyor.