Cengiz Ünder, Beşiktaş’a yeni başlangıç

BEŞİKTAŞ’A KATILIM HEYECANI

Süper Lig’in güçlü temsilcisi Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’den bir yıllığına kiraladığı Cengiz Ünder ile taraftarlarını heyecanlandırdı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Cengiz Ünder, Beşiktaş taraftarına seslenerek kariyerinde yeni bir sayfa açtığını duyurdu.

28 yaşındaki milli oyuncu, paylaşımında “Bundan iki sene önce hedeflerimle beraber dönmüştüm ülkeme. Bu sürede benden bekleneni her zaman sahaya yansıtma fırsatı bulamadım ama her an, her dakika elimden gelenin en iyisini sahaya koydum.” ifadelerini kullandı. Cengiz, kariyerindeki bu yeni dönemde “Hayallerimi gerçekleştirmek adına büyük bir adım atıyor, herkesin bildiği Cengo’yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum.” diyerek umut dolu bir başlangıç peşinde olduğunu belirtti.

Nevşehir’de, Gazze İçin Etkinlik Düzenlendi

Bir etkinlikte, AK Parti Gençlik Kolları, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına boş sıralara okul çantası ve oyuncaklar bıraktı. Eğitim haklarının ihlaline dikkat çekildi.
Edirne’de Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de bir Bulgar sürücünün aracı, seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.

