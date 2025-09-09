Cengiz Ünder: Beşiktaş formasıyla çok gol atarım

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TRANSFERİ CENGİZ ÜNDER’DEN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i sezon sonuna kadar kiraladığını açıklamıştı. Beşiktaş’ın yeni oyuncusu Cengiz, siyah-beyazlıların YouTube kanalında yaptığı açıklamada, heyecanını ve duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Kendimi çok gururlu hissediyorum” diyen Cengiz, uzun bir aradan sonra tekrar sahada olmayı istediğini ifade etti.

FORMA GİYMEK ÖZEL BİR DUYGU

Cengiz, Beşiktaş formasının kendisi için anlamının büyük olduğunu vurgulayarak, “Bu formayı giymek çok özel bir duygu. Daha önce yurt dışında Beşiktaş taraftarı hakkında pek çok şey söyledim” şeklinde konuştu. Beşiktaş’ın özel bir kulüp olduğunu belirten milli futbolcu, burada olduğu için mutlu olduğunu ve en iyi performansını sergilemeyi umduğunu ifade etti.

KULÜBE TRANSFERİM ZORDU

Cengiz, Avrupa’ya transfer olma sürecinin başlangıçta kendisi için zorlayıcı olduğunu aktararak, “En büyük hayalim milli takıma gitmek ve Avrupa’ya transfer olmaktı. Bunu genç yaşta başardım. Roma’da korkularımı aştım. Doğru bir kulübe adım attım” dedi. En büyük hedefinin Avrupa’da oynamak olduğunu söyleyen Cengiz, dil bilmediği dönemdeki deneyimlerinin kendisi için farklı bir tecrübe olduğunu da ekledi.

İTALYA LİGİ SERİDİ VE NEDENİ

İtalya liginde geçirdiği zamanla ilgili olarak, “İtalya liginin sert olduğunu biliyordum. Oraya gittiğimde bunu daha iyi anladım. İtalya, taktiksel açıdan zengin bir lig. İngiltere’ye geçtiğimde çok daha fazla tempo gördüm” diye konuştu. Fransa’daki deneyimlerini de paylaşan Cengiz, liglerin farklılıklarından bahsetti.

NDIDI İLE YENİDEN BİR ARADA OLMA HEYECANI

Cengiz, Wilfred Ndidi ile birlikte oynama deneyimini de anlatarak, “Ndidi ile bir yıl birlikte oynadık. Çok güçlü ve sert bir oyuncu. Yıllar sonra aynı takımda oynayacağımız için heyecanlıyım” şeklinde açıklamalarda bulundu. Agresif oyununun takım için önemli olacağını düşündüğünü söyledi.

BEŞİKTAŞ FORMASI ALTINDA GOL ATMA HEDEFİ

Cengiz, Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş formasıyla sahaya çıkacak olmanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu belirterek, “Umuyorum Beşiktaş forması altında çok sayıda gol atarım” dedi. Önceki döneminde de iyiperformanslar sergilediğini hatırlatan Cengiz, heyecanını paylaştı.

SERGEN HOCAYA TEŞEKKÜR

Sergen Yalçın hakkında düşüncelerini paylaşan Cengiz, “Sergen hocaya çok teşekkür ederim. Tanışıklığımız vardı ve bana her zaman inandı. Kendimi güvende hissediyorum. Oyun içinde bana sorumluluk vermesi benim için önemli” dedi.

KENDİME GÜVENİYORUM

Kendine güvendiğini söyleyen Cengiz, “Sahada sürekli oynayınca kendimi daha iyi hissediyorum. Beşiktaş forması altında bunu tekrar göstermeye hazırım” ifadelerini kullandı. “Hocam bana çok güveniyor, bu da beni motive ediyor” dedi.

TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNA MAKSADIM

Cengiz, taraftarlarıyla buluşmanın hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını ve onlara en iyi futbolunu sergilemek için sabırsızlandığını belirtti. “Taraftarlarımız, oyuncularımıza sahip çıksın” diyerek sözlerini sonlandırdı.