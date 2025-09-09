Cengiz Ünder: Beşiktaş Formasıyla Gol Atmayı Umuyorum

YENİ TRANSFER CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beşiktaş, Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i sezon sonuna dek kiraladığını duyurmuştu. Siyah-beyazlıların yeni transferi Cengiz, Beşiktaş’ın YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

KENDİMİ GURURLU HİSSEDİYORUM

Cengiz, “Uzun süre sonra kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Bu forma altında olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok gururlu hissediyorum. Bir an önce sahada olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZEL BİR DOKUNUŞ

Beşiktaş formasını giymenin kendisi için özel bir duygu olduğunu vurgulayan Cengiz, “Bu formayı giymek çok özel bir duygu. Daha önce yurt dışında oynarken Beşiktaş taraftarıyla ilgili çok fazla söylemlerim oldu” dedi.

HEYECAN DOLU BİR DÖNEM

Beşiktaş’ın kendisi için özel bir kulüp olduğunu belirten Cengiz, “Beşiktaş, çok sevdiğim, çok özel bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Umarım en iyi performansımı burada sergileyebilirim. Bu forma altında bunu yapacağıma yürekten inanıyorum. Umarım her şey çok güzel olur” dedi.

DOĞRU KULÜBE ATILIM YAPTIM

Cengiz, Avrupa’ya transfer sürecinin başlangıçta zor geçtiğini belirtip, “En büyük hayalim milli takıma gitmek ve Avrupa’ya transfer olmaktı. Bunu genç yaşta gerçekleştirdim. Giderken üzerimde, ‘eğer oynayamazsam’ gibi bir korku vardı. Roma’da bu korkuyu atlattım. Güzel bir başlangıç oldu benim için. Doğru bir kulübe atılım yaptım” dedi.

AVRUPA HEDEFİM VAR

Milli futbolcu, kendisinin Avrupa’da oynamayı en büyük hedef olarak belirttiğini dile getirerek, “O yüzden genç bir oyuncuyken bile bunları çok rahat söyleyebiliyordum. Avrupa’ya transfer olduğumda dil bilmiyordum. Bu benim için farklı bir tecrübe oldu. Çünkü oraya gittiğimde zor olsa da her şeyi öğrenebildim” şeklinde konuştu.

Cengiz, İtalya ligine dair, “İtalya liginin sert olduğunu biliyordum. Oraya gittiğimde bunu daha iyi anladım. Bir de İtalya ligi, taktik açısından çok farklı. Hafta başından hafta sonuna kadar sürekli taktik çalışırdık” ifadelerini kullandı.

BİR YIL BİRLİKTE OYNADIK

Ndidi ile daha önce bir yıl birlikte oynadıklarını hatırlatan Cengiz, “Çok güçlü, çok sert bir oyuncu. Yıllar sonra tekrardan aynı takımda birlikte oynayacağız. Bunun için de heyecanlıyım. Onun agresifliği bizim için çok önemli. Umarım saha içinde birlikte çok güzel işler yaparız” dedi.

BEŞİKTAŞ FORMASI ALTINDA GOL ATMAK İSTİYORUM

Tüpraş Stadyumu’nda, Beşiktaş oyuncusu olarak taraftarların önüne çıkmanın kendisi için çok farklı bir duygu olduğunu ifade eden Cengiz, “Artık gollerimi Beşiktaş forması altında atmak beni daha fazla heyecanlandırıyor. Bu heyecanı özledim. Umarım Beşiktaş forması altında çok sayıda gol atarım” açıklamasında bulundu.

SERGEN YALÇIN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Sergen Yalçın ile olan ilişkisini anlatan Cengiz, “Kendisiyle daha önceden tanışıklığımız vardı. Her zaman bana inanan bir hoca oldu. Oyun içinde bana sorumluluk verince daha farklı bir oyuncu haline dönüşüyorsun. Kendimi güvende hissediyorum” şeklinde konuştu.

KENDİME GÜVENİYORUM

Cengiz, sahada sürekli oynadıkça kendini daha iyi hissettiğini ve daha iyi bir oyuncu haline geldiğini belirterek, “Sahaya çıkıp oynadığım zaman bunu insanlara göstereceğim. Özellikle Beşiktaş forması altında taraftarlara bunu tekrardan çok iyi şekilde göstereceğim” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Son olarak Cengiz, taraftarlarla iletişim kurmanın önemine dikkat çekerek, “Taraftarımızın önüne çıkmak için çok heyecanlıyım. Hemen maç günü gelsin istiyorum. Her zaman birlik beraberlik olalım. Taraftarlarımız oyuncularımıza sahip çıksın” dedi.