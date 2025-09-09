Cengiz Ünder Beşiktaş’ta çok heyecanlı

YENİ TRANSFER CENGİZ ÜNDER’DEN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş’ın yeni transferi Cengiz Ünder, kulübün sosyal medya platformunda özel değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlı formayı giymek için duyduğu heyecanı dile getiren milli futbolcu, “Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Bu heyecanı özledim. Umarım Beşiktaş forması altında çok sayıda gol atarım” şeklinde ifadeler kullandı.

BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYMEK ÖZEL BİR DUYGU

Cengiz Ünder, yaptığı açıklamada, “Uzun süre sonra kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Bu forma altında olmak benim için çok mutluluk verici. Kendimi gururlu hissediyorum. Bir an önce sahada olmak istiyorum. Bu formayı giymek çok özel bir duygu” dedi. Ayrıca, daha önce yurt dışında Beşiktaş taraftarı hakkında olumlu yorumlarda bulunduğunu belirten Cengiz, “Beşiktaş benim için çok sevdiğim, çok özel bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

AVRUPA’YA TRANSFER SÜRECİ

Avrupa’ya transfer olduğu dönemde yaşadığı zorluklardan bahseden futbolcu, “Avrupa’ya transfer olma sürecim ilk başlarda benim için çok zor oldu. En büyük hayalim milli takıma gitmek ve Avrupa’ya transfer olmaktı. Bunu genç yaşta gerçekleştirdim” diye konuştu. Ayrıca, dil bilmeden yurt dışına gittiğini ve bunun kendisi için farklı bir tecrübe olduğunu ifade etti. İtalya ligini tanımlarken, “Sert bir lig olduğunu biliyordum ama gittiğimde bunu daha iyi anladım. İngiltere’de daha yüksek tempoda oynanan bir futbol vardı” dedi.

İKİ TAKIM ARKADAŞIYLA YENİDEN BULUŞMA HEYECANI

Cengiz, Beşiktaş’taki takım arkadaşlarıyla uyum sağlayacağına inandığını belirtti ve “Wilfred Ndidi ile bir yıl birlikte oynadık. Onun agresifliği bizim için çok önemli. Umarım saha içinde birlikte çok güzel işler yaparız” sözlerini kullandı.

TARAFTAR ÖNÜNDE OYNAMANIN HEYECANI

Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş taraftarının karşısına çıkacak olmanın farklı bir his olduğunu vurgulayan Cengiz, “Beşiktaş forması altında gollerimi atmak, bunu düşünmek beni daha fazla heyecanlandırıyor. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum” dedi.

SERGEN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Cengiz Ünder, Sergen Yalçın’a da teşekkür ederek, “Sergen hocaya çok teşekkür ederim. Her zaman bana inanan bir hoca oldu. Oyun içinde daha serbest bırakınca, daha farklı bir oyuncu haline geliyorum” dedi.

TARAFTARA MESAJ

Son olarak, taraftara da mesaj veren milli oyuncu, “Sahada sürekli oynayınca insan kendini daha iyi hissediyor. Kendime bu konuda çok güveniyorum. Beşiktaş forması altında en iyi futbolumu izletmek için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızın oyuncularımıza sahip çıkmasını istiyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.