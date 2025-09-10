Cengiz Ünder, Beşiktaş’ta dikkat çekti

CENGİZ ÜNDER’İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig’in güçlü temsilcisi Fenerbahçe’den ezeli rakibi Beşiktaş’a transfer olan Cengiz Ünder, antrenmandaki etkileyici performansıyla göz dolduruyor. Fenerbahçe’de yeterince süre alamayan ve sık sık eleştirilen Cengiz Ünder, yeni takımında stajyer dönemini hızlı bir şekilde kapatmaya hazırlanıyor.

SERGEN YALÇIN’DAN CENGİZ ÜNDER YORUMU

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Cengiz Ünder hakkında yaptığı değerlendirmede, “Cengiz’i hazır gördüm” diyerek futbolcunun antrenmanlardaki görüntüsünden memnuniyetini belirtti. Bu açıklama, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu ve futbolseverlerin ilgisini çekti.