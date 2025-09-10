Haberler

Cengiz Ünder, Beşiktaş’ta dikkat çekti

CENGİZ ÜNDER’İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig’in güçlü temsilcisi Fenerbahçe’den ezeli rakibi Beşiktaş’a transfer olan Cengiz Ünder, antrenmandaki etkileyici performansıyla göz dolduruyor. Fenerbahçe’de yeterince süre alamayan ve sık sık eleştirilen Cengiz Ünder, yeni takımında stajyer dönemini hızlı bir şekilde kapatmaya hazırlanıyor.

SERGEN YALÇIN’DAN CENGİZ ÜNDER YORUMU

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Cengiz Ünder hakkında yaptığı değerlendirmede, “Cengiz’i hazır gördüm” diyerek futbolcunun antrenmanlardaki görüntüsünden memnuniyetini belirtti. Bu açıklama, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu ve futbolseverlerin ilgisini çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Haberler

Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.