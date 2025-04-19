Cengiz Ünder’den Kötü Hedef Haberi

FENERBAHÇE’DE ŞOK GELİŞME

Fenerbahçe’nin en pahalı transferleri arasında bulunan ancak beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, devre arasında MLS temsilcisi Los Angeles FC’ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Sarı-lacivertli ekip, Cengiz’in bu opsiyonunun kullanılmasını umuyordu fakat hayal kırıklığı yaşandı. Cengiz Ünder’den gelen son haberler olumsuz. Los Angeles FC, 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

CENGİZ’İN PERFORMANSI YETERSİZ KALDI

27 yaşındaki futbolcu, Los Angeles FC’de beklenen performansı gösteremedi. Son haftalarda sadece yedek kalan deneyimli futbolcu, maçı son dakikalarında süre aldı. Haziran ayı sonunda Fenerbahçe’ye geri dönmesi bekleniyor. Yeni sezonda köklü bir kadro yapılanmasına gidecek olan sarı-lacivertlilerin, Cengiz ile yollarını ayırması olabiliyor.

KİRALIK DÖNEMDEKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, kiralık olarak gittiği Los Angeles FC’de 5’i ilk 11 olmak üzere toplamda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle katkı sağlamış durumda. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla ise 9 karşılaşmada görev almış ve skor katkısı verememişti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.