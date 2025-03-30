Cengiz Ünder’den MLS’te İlk Golünü Attı

CENGİZ ÜNDER, MLS’TE İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe’den Los Angeles FC’ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder, Amerika’daki kariyerinde önemli bir adıma imza attı. Ünder, MLS’te San Diego FC ile yapılan karşılaşmada ilk 11’de yer alarak, takımına umut veren bir gol attı.

SAN DIEGO FC’YE ERKEN GOL ÜSTÜNLÜĞÜ

Maçın başlama düdüğüyle birlikte San Diego FC, maçta etkili bir performans sergileyerek 3-0’lık üstünlüğü elde etti. Los Angeles FC, geri dönmek için mücadele ederken, 43. dakikada Smolyakov’un bulduğu gol sayesinde fark bire indi. Bu durum, Los Angeles takımını harekete geçirdi.

CENGİZ ÜNDER, GOL İLE TAKIMINA UMUT VERDİ

45+5. dakikada Cengiz Ünder sahneye çıkarak, attığı golle takımına büyük bir moral sağladı. Bu gol, aynı zamanda milli futbolcunun MLS’teki ilk golü oldu. İkinci yarıda Los Angeles FC, skor eşitliğini sağlamak için baskı kurmaya başladı, ancak takımda 53. dakikada Igor Jesus’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

LOS ANGELES FC, GALİBİYETİ YAKALAYAMADI

Eksik kadroya rağmen Los Angeles FC, Cengiz Ünder’in golüne rağmen maçın geri kalanında kıyasıya mücadele etti. Ancak, geri dönüşü başaramayıp San Diego FC’ye 3-2’lik skorla mağlup olarak sahadan ayrıldılar.