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Cengiz Ünder’e Zenit İlgisi Artıyor

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YENİ İLGİ ALANLARI

Fenerbahçe’de kadroda yer almayan Cengiz Ünder’e yeni bir talip çıktı. Beşiktaş’a transferi son anda iptal olan Ünder, artık başka seçeneklerle karşılaşabiliyor. Beşiktaş’tan sonra, oyuncuya Lens ve Torino da ilgi göstermişti. Ancak bu iki kulüp, Cengiz Ünder’in maaşının büyük bir kısmının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istemesi üzerine transfer gerçekleşmemiş oldu.

RUSYA’DAN GELEN TEKLİF

Avrupa’daki transfer dönemi sona ererken, Cengiz Ünder için yeni bir gelişme meydana geldi. Fanatik’teki habere göre, Ünder’e Rusya’nın güçlü takımlarından Zenit’in ilgisi olduğu öne sürülüyor. Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan Cengiz Ünder, bu maçlarda 9 gol atıp, 3 asist yapmayı başardı.

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