Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye geri dönüyor

CENGİZ ÜNDER’İN GELECEĞİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe’den sezon ortasında MLS takımı Los Angeles FC’ye kiralanan Cengiz Ünder’in durumu netlik kazandı. Los Angeles FC, milli futbolcu Cengiz Ünder’in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmadığını duyurdu. Böylece tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe’ye geri döneceği bilgisi elde edildi.

Amerika’da Los Angeles FC ile 15 maça çıkan 27 yaşındaki Cengiz Ünder, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asist ile takıma katkı sağladı. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya’dan transfer edilmişti. Sarı-lacivertli forma altında 42 maça çıkarak 9 gol ve 3 asistlik bir performans göstermiştir.