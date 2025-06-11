Haberler

Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye geri dönüyor

CENGİZ ÜNDER’İN GELECEĞİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe’den sezon ortasında MLS takımı Los Angeles FC’ye kiralanan Cengiz Ünder’in durumu netlik kazandı. Los Angeles FC, milli futbolcu Cengiz Ünder’in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmadığını duyurdu. Böylece tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe’ye geri döneceği bilgisi elde edildi.

Amerika’da Los Angeles FC ile 15 maça çıkan 27 yaşındaki Cengiz Ünder, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asist ile takıma katkı sağladı. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya’dan transfer edilmişti. Sarı-lacivertli forma altında 42 maça çıkarak 9 gol ve 3 asistlik bir performans göstermiştir.

ÖNEMLİ

Haberler

Tahsin Doğru, Organik Ürünler Satıyor

Ordu'da 90 yaşındaki Tahsin Doğru, 'Cevizci Dede' olarak biliniyor. Organik ceviz, fındık ve kuru fasulye satarak aktif bir yaşam sürdüren Doğru, gençlere boş durmamalarını tavsiye ediyor.
Haberler

Sivas’ta Ambulansla Otomobil Çarpıştı

Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı; 2 sağlık çalışanı dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, durumları stabil.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.