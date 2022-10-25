Cengiz Ünder, Galatasaray’ı reddetti

Marsilya’da top koşturan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Galatasaray’ın teklifini reddetti.

Galatasaray, milli futbolcu Cengiz Ünder için Marsilya’ya kiralama teklifinde bulundu. Marsilya’nın sarı-kırmızılı kulübün teklife sıcak baktığı ancak milli yıldızın Türkiye’de forma giymek istemediği belirtildi.

Son üç maçta 2 puan alan Galatasaray’da devre arası transfer çalışmaları erken başladı.

Yerli rotasyonunda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Ocak ayında Türk futbolculara yönelecek. Galatasaray’ın hedefinde olan ilk isim ise Cengiz Ünder…

Cengiz için kiralama teklifi!

Galatasaray’ın milli yıldız Cengiz Ünder için kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Marsilya’da bu sezon teknik direktör Tudor’la sorun yaşayan ve forma şansı bulmakta zorluk yaşayan 25 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibiyle görüştü.

Marsilya’nın, bu sezon beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder için Galatasaray’ın kiralama teklifine sıcak baktığı aktarıldı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Türkiye’de forma giymek istemediği için sarı-kırmızılı kulübün teklifini reddetti.

Teknik direktör Okan Buruk’la telefonda görüşen 25 yaşındaki futbolcunun, “Şu an için kariyer planlamamda Türkiye’ye dönmek yok. Teklifiniz için çok teşekkür ederim” diyerek sarı-kırmızılıları kibar bir dille reddettiği ortaya çıktı.

Bu sezonki performansı

Marsilya formasıyla bu sezon 15 maçta sadece 625 dakika süre alan milli futbolcu, 1 asist yaptı.