Cengiz Ünder’i Los Angeles Kiraladı

FENERBAHÇE’DEN CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder’in bu sezon sonuna kadar MLS takımı Los Angeles’a kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekibin yaptığı açıklamada, “Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır” ifadesi yer aldı.

LOS ANGELES FC’DEN AÇIKLAMA

Los Angeles FC tarafından yapılan açıklamada ise, Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Bu transfer, Fenerbahçe’nin transfer politikası ve Cengiz Ünder’in kariyeri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.