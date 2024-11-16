Cengiz Ünder’in Ayrılığı Yolda!

AYRILIK RÜZGARLARI ESTİYOR

Fenerbahçe’de transfer süreçleri kesintisiz devam ediyor ve takımdan ayrılabilecek oyuncularla ilgili durum netleşmeye başlıyor. Bu bağlamda, dikkat çeken isimlerden biri Cengiz Ünder olarak öne çıkıyor. Geçen sezon boyunca sık sık sakatlık sorunlarıyla karşılaşan milli futbolcu, İrfan Can Kahveci’nin başarılı performansı nedeniyle uzun süre yedek kalmıştı. Ünder, sezonu toplamda 9 gol ve 2 asist ile tamamlarken, bu sezon sahada pek fazla yer alamadı.

FORMA ŞANSI AZALIYOR

27 yaşındaki Cengiz Ünder, Süper Lig’de yalnızca 2, Avrupa Ligi’nde ise 1 maçta toplam 101 dakika süre bulabildi. Bunun başlıca nedeni, Tadic’in sol kanada geçişi ve bu pozisyonda alternatif olarak İrfan Can Kahveci’nin tercih edilmesi. Milliyet’te yayımlanan habere göre, bu durum, Cengiz’in kanadında 3. oyuncu konumuna düşmesine neden oldu. Uzun süreli bir sakatlık geçiren Ünder’in, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olma isteği olduğu bildiriliyor.

MOURINHO’DAN ONAY

Teknik Direktör Jose Mourinho’nun da Cengiz Ünder’in takımdan ayrılmasına onay verme ihtimali olduğu öğrenildi. Bu gelişmeler, sarı-lacivertli taraftarlar için önemli bir konu haline geldi. Fenerbahçe’nin transfer çalışmaları ve olası ayrılıklar, önümüzdeki günlerde daha fazla tartışma yaratabilir.