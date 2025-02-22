Cengiz Ünder LAFC’ye Kiralandı

YENİ MACERALARA YELKEN AÇTI

Yıldız futbolcu Cengiz Ünder, yeni bir serüvene atılarak Fenerbahçe’den Los Angeles FC’ye kiralanma sürecini yaşadı. Transfer sonrası ilk söylemlerini paylaşan Cengiz Ünder, Amerika’daki futbolseverlerin heyecanını arttırdı. Los Angeles taraftarlarının önünde mücadele etme isteğini dile getiren Cengiz Ünder, kulübün kapsayıcı kültürüyle ilgili önemli tespitlerde bulundu. “L.A.’nın birçok etnik kökene ev sahipliği yaptığını ve LAFC’nin birçok Ermeni de dahil olmak üzere çok kültürlü bir hayran kitlesine sahip olduğunu biliyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE INANIYOR

Milli futbolcu, futbolun birleştirici etkisini vurguladı ve “İngiltere, İtalya ve Fransa’da oynadım ve sevinçlerimi ve üzüntülerimi takım arkadaşlarımla, taraftarlarla ve Los Angeles’ta yapmaya devam edeceğim birçok farklı etnik kökenden diğer topluluk üyeleriyle paylaştım. Taraftarlarımızın sporun birleştirici gücünün farkında olduklarını biliyorum ve umarım birbirimizi kucaklayabiliriz” diye ifade etti.

FENERBAHÇE RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe Kulübü, Cengiz Ünder’in transferine dair resmi bir bilgi paylaştı. Açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir” ifadeleri yer aldı.