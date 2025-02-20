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Cengiz Ünder Los Angeles’a Kiralandı

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FENERBAHÇE’DEN CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder’in sezon sonuna kadar MLS takımı Los Angeles’a kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten gelen açıklamada, “Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır” denildi.

LOS ANGELES FC’DEN KIYMETLİ BİR İFADESİ

Los Angeles FC takımından yapılan açıklamada ise, Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Bu transfer, her iki taraf için de önemli bir fırsat sunuyor.

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