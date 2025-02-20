Cengiz Ünder, Los Angeles’a Kiralandı

CENGİZ ÜNDER’İN KİRALIK TRANSFERİ

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder’in sezon sonuna kadar MLS takımı Los Angeles’a kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten gelen açıklamada, “Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.” denildi.

LOS ANGELES FC’DEN AÇIKLAMA

Los Angeles FC ekibi ise, Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını belirtti. Bu transfer, Cengiz Ünder’in kariyerinde yeni bir sayfa açması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.