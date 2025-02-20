More
Spor

Cengiz Ünder, Los Angeles’a Kiralandı

cengiz-under-los-angeles-a-kiralandi

CENGİZ ÜNDER’İN KİRALIK TRANSFERİ

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder’in sezon sonuna kadar MLS takımı Los Angeles’a kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten gelen açıklamada, “Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.” denildi.

LOS ANGELES FC’DEN AÇIKLAMA

Los Angeles FC ekibi ise, Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını belirtti. Bu transfer, Cengiz Ünder’in kariyerinde yeni bir sayfa açması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Isı Yalıtım Standartları Artık 6 Bölge

Binalarda ısı yalıtım standartları, farklı iklim koşullarına uyum sağlamak amacıyla güncellendi.
Gündem

Ünal Karaman Ak Parti’ye Geçiyor

Eski İYİ Partili Ünal Karaman'ın, yaklaşan kongrede AK Parti'ye geçeceği bilgisi edinildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.