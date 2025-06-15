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Cengiz Ünder, RAMS Başakşehir’e kiralandı

CENGİZ ÜNDER’İN DURUMU

Marsilya’dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe’de 1.5 sezonda istediği performansı ortaya koyamadı. Başarılı olamayan oyuncu, daha sonra MLS ekibi Los Angeles FC’ye kiralanmıştı. Ancak burada yaşadığı sakatlık nedeniyle de tutunamadı.

Los Angeles FC, milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı ve Cengiz Ünder, tekrar Fenerbahçe’ye döndü. Bu gelişmeler ışığında, Cengiz’in yeni sezonda Sarı-lacivertli takımda yer alması beklenmiyor. Bunun üzerine eski takımı RAMS Başakşehir, deneyimli futbolcuya talip oldu.

RAMS BAŞAKŞEHİR’İN TEKLİFİ

İstanbul ekibi Cengiz Ünder’i satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe’ye resmi teklifte bulunacağı öğrenildi. Cengiz, Fenerbahçe’de sezonun ilk yarısında 9 maça çıktı ancak gol veya asist yapamadı. Amerika’da ise 15 karşılaşmaya çıkarak 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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