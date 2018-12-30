Cengiz yıldızlaştı, Roma kazandı!

İtalya Serie A’da ilk yarının son haftası olan 19. haftada Roma, Parma’ya konuk oldu. Milli yıldızımız Cengiz Ünder’in ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta Roma, 2-0 kazandı ve ilk yarıyı 30 puanla noktaladı.

Maçta Roma’nın ilk golü 58’de Bryan Cristante’den gelirken golün asistini kornerden yaptığı adrese teslim ortayla Cengiz Ünder yaptı. 1-0’ın ardından son sözü söyleyen de Cengiz Ünder oldu. Milli yıldız 75’te skoru 2-0 yapan golü kaydetti ve takımına üç puanı getiren isim oldu.

Geçen hafta da bir asiste imza atan Cengiz, bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 6 gol ve 6 asiste imza attı.