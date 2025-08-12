Cengizhan-Emsal Canıpek Çifti, Zamantı’nda Kanoya Bindi

TOMARZA’DA NATÜREL GÜZELLİKLER ARASINDA DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI

Cengizhan-Emsal Canıpek çifti, yeni evlilik hayatına merhaba dedikten sonra Tomarza’da Zamantı Irmağı’nda kanoya bindi. Hafta sonu düzenlenen düğün etkinliklerinden sonra, çift, düğün albümlerini hazırlarken hem doğal güzelliklerle dolu bir ortamda hem de kendi tarzlarına uygun bir deneyim yaşamak istedi.

KANO KEYFİYLE UNUTULMAZ ANILAR

Gelinin gelinlik ve damadın damatlık kıyafetiyle kanoya binerken çekilen fotoğraflar; Zamantı Irmağı’nın eşsiz manzarası eşliğinde özel anlarına renk kattı. Çift, ırmak içerisinde kürek çekerek hem eğlenceli hem de anlam dolu anlar yaşadı. Bu özel anlar, düğünlerini daha da anlamlı kılan anılar arasında yer aldı.