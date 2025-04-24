Cenin Mülteci Kampı’ndaki Durum Giderek Kötüleşiyor

BATISHA’A GÖZYAŞI: NUBANİ AİLESİNİN HİKAYESİ

İsrail ordusunun uzun zamandır devam eden saldırıları sonucunda işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzey kesiminde yer alan Cenin Mülteci Kampı’nda 45 yaşındaki Eşref en-Nubani’nin ailesi, barınma ihtiyacını karşılamak için bir evden diğerine geçmek zorunda kaldı. Cenin kampındaki evlerini, askeri kışlaya dönüştüren ordunun sık sık düzenlediği saldırılarla daha önce terk etme gereği duymayan Nubani ailesi, ailenin liderinin kalıcı tedaviye ihtiyaç duyması sebebiyle bu defa ayrılmak zorunda kaldı. Eşref en-Nubani, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği, 14 yaşındaki oğlu Mahmud’un da aralarında bulunduğu 6 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıda yaralanmıştı. Şu anda Cenin kampı yakınlarındaki El-Hedef Mahallesi’nde ikamet eden Nubani, gelir kaynaklarını kaybetmelerinin yanı sıra, geçmişteki saldırılarda oğlu Mahmud ile damadının yaşamını yitirdiğini, kendisinin de yaralandığını ifade etti.

AİLENİN ZOR KOŞULLARI

Nubani, AA muhabirine yönelik açıklamasında, “Askeri hareketliliğin başladığı ilk anlarda tedaviye ihtiyacım olduğu halde zor bir durumda koltuk değneklerimle evimden çıkmak zorunda kaldım. Geçen yılın Temmuz ayında İsrail tarafından gerçekleşen bir saldırıda yaralıydım” dedi. Nubani ailesinin evi, Cenin Mülteci Kampı’nda, İsrail ordusunun saldırıları sonucu “merkez” olarak kullandığı es-Sikke Caddesi üzerinde bulunuyordu. El-Hedef Mahallesi’ndeki konumundan kendi evini görebildiğini belirten Nubani, “Kalbim özlemle dolu, İsrail ordusu çekildiğinde hemen kampa döneceğim” ifadelerini kullandı. Nubani, saldırılar ve yıkımların ardından Cenin Mülteci Kampı’na geri dönme umudunu kaybetmediğini vurguladı. Görme kaybı ve işitme sorunları sebebiyle tedavi gördüğünü dile getiren Nubani, taşımacılık yaparak geçimini sağladığı kamyonunun İsrail ordusunca harabe hale getirildiğini bildirdi. “Bugün işsizim ve eşi şehit olan kızım ile dört çocuğu dahil 12 kişilik bir aileye bakmak zorundayım” diye konuştu.

ANILARIN YERİ

Nubani, “Şehit oğlumun kokusunu alabilmek için evime geri döneceğim. Ev, sadece taşlardan ibaret değildir; anılarımızın ve hayatımızın barındığı yerdir” dedi. Eşref Nubani’nin eşi Semira, duygularını ifade ederken, “İşgalci İsrail askerleri önümüzde duran evimizi işgal altına almışken, bir evden diğerine taşınarak kirada oturmak gerçekten zor. Burada bize yardım eden ailelerle yaşıyorum ama yine de hiçbir şey, kendi evim gibi olamaz” şeklinde konuştu. Semira, “Kendi evine sadece birkaç metre uzaklıkta olup da işgalciler ve kurşunlar yüzünden oraya ulaşamamış olmak çok zor ve acı” dedi. Duygularını paylaşan Semira, “Uzaktan bakıyorum ve şehit oğluma ait olan elbiseleri, bırakmak zorunda kaldığım özel eşyalarımı geri almak için dönmeyi umut ediyorum” ifadesinde bulundu.

İŞGALİN SONUCU: YIKIM VE KAYIP

Evinin yıkılmadığını belirten Nubani, “İsrail askerlerinin eve ne yaptığını bilmiyoruz” dedi. Neredeyse her gün Cenin Mülteci Kampı’nın çevresine giderek durum kontrolü yaptığını aktaran Nubani, ancak İsrail ordusunun engellenmesi nedeniyle yaşadığı yere giremediğini ifade etti. Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, daha önce yaptığı açıklamada, “İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı’nda Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor” demişti. Cerrar, “İsrail, Cenin kampında 600 evi tamamen tahrip etti ve birçok ev yaşanamayacak hale geldi” dedi. Ayrıca, Cerrar, İsrail saldırılarının başlamasının ardından Cenin kampından 21 bin Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını ve bu saldırılarda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılar sonucunda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış görüldü. Bu süreçte, 171’i çocuk olmak üzere, toplamda 956 Filistinli yaşamını yitirdi ve 7 binden fazla kişi yaralandı; 16 bin 400 kişi gözaltına alındı. Gazze’de varılan ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin hemen ardından, 21 Ocak’ta işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampına “Demir Duvar” adıyla yeni bir saldırı başlatıldı. Saldırılar kısa sürede Tulkerim ve Tubas ile bölgelerindeki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim’deki mülteci kamplarındaki saldırı ve ablukalarını devam ettiriyor.