Cenk Karace Destek Verdi Altyapıya

SPONSORLUK DESTEĞİ AÇIKLANDI

Karşıyaka Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Cenk Karace, yeşil-kırmızılı kulübün altyapısına önemli bir sponsorluk desteği sağladı. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, kendi firması aracılığıyla kulübe sponsor oldu. Yapılan imza törenine, Cenk Karace’nin yanı sıra Karşıyaka Spor Kulübü Altyapı Başkanı Ahmet Yimsek, Futbol Altyapı Şube Yöneticileri Murat Cansız ve Hamit Erol katıldı.

SUPPORTING ALTYAPI TEAMS

Sponsorluk anlaşması çerçevesinde, Karace’nin firması 5+1 yıl süresince altyapı takımlarının forma, malzeme, ulaşım ve çeşitli sağlık giderlerini karşılayacak. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, “Karşıyaka’ya duyduğumuz sevgi ve inanç, genç yeteneklerimizin yanında olma kararlılığımızı güçlendiriyor. Bu destekle altyapımızın en iyi koşullarda gelişmesini hedefliyoruz ve gelecekte farklı sponsor adaylarına da yol açabilecek bir adım atmış oluyoruz. Bu değere hep birlikte sahip çıkacağız,” diye konuştu.

HEDEF GELECEK YETENEKLERİ DESTEKLEMEK

Kulüp adına değerlendirmelerde bulunan Ahmet Yimsek, verilen desteğin altyapı için büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, Karace’ye altyapılarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Tören sonunda, Cenk Karace’ye plaket ve adına özel olarak hazırlanmış forma hediye edildi.