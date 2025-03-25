Cenk Tosun, Fenerbahçe’de Kalmaya Karar Verdi

TRANSFER DURUMU NETLEŞTİ

Fenerbahçe, Japonya’ya transferi düşünülen Cenk Tosun’un takımda kalmasına karar verdi. Bu sezon yedek kulübesinde genellikle bekleyen Cenk’in kalan maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor. Yaz transfer döneminde kadroya katılan, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri’nin arkasında 3. forvet olarak görev alan Cenk, sezon boyunca çoğunlukla yedek kaldı. Sarı-lacivertli formayla 17 maçta, 2’si ilk 11 olmak üzere 2 gol attı.

TEKNİK HEYETİN GÖRÜŞÜ

Teknik Direktör Jose Mourinho, Cenk Tosun’un çalışkanlığını ve profesyonelliğini övüyor. Deneyimli oyuncunun Japonya’ya gitme isteği sonrasında teknik heyet ve yönetimden izin alınmış, ancak transfer gerçekleşmemiş. Mourinho, takımdaki sakatlıkların artmasıyla Cenk’ten daha fazla yararlanmak üzere onu kadroda tutma kararı aldı.

DURUM ANALİZİ YAPILIYOR

Takım kaptanlarından Edin Dzeko, Bosna Hersek’in Romanya ile oynadığı 2026 Dünya Kupası elemeleri maçında yüzüne aldığından dolayı bir sakatlık yaşadı ve burnu kırıldı. Dzeko, İstanbul’a döndükten sonra kulüp doktorları tarafından muayene edildi. Kendisine özel olarak karbon maske yapıldı ve 39 yaşındaki forvet, maçlara bu maske ile çıkmayı sürdürecek.

CENK’İN PERFORMANSI

Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig’de 7 maçta şans buldu ve bu maçlarda tamamında sonradan oyuna dahil oldu. Toplamda 71 dakika süre alan 33 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli formayla ilk golünü 19 Ocak’ta Adana Demirspor’a karşı kaydetti. Ligin 20. haftasında maça 76. dakikada dahil olan Cenk, 90. dakikada fileleri havalandırdı.

KUPADA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasındaki iki maçta Cenk Tosun, ilk 11’de yer aldı. Kasımpaşa’ya karşı bir asist yapan Cenk, 90 dakika sahada kalırken, Kadıköy’de Erzurumspor FK maçında bir golle de takımına katkı sağladı.