Cenk Tosun, Fenerbahçe’ye veda etti

FLAŞ GELİŞMELER

Cenk Tosun cephesinde dikkat çekici olaylar yaşanıyor. Fenerbahçe’nin geçen sezon Beşiktaş’tan transfer ettiği tecrübeli santrfor, sarı-lacivertli takımda istediği fırsatları bulamıyor. Süre almakta zorluk çeken ve birçok takımın radarına giren başarılı futbolcu Cenk Tosun, yeni bir imza atmaya hazırlanıyor.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

34 yaşındaki Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 24 resmi maçta yer aldı. Bu maçların toplamında yalnızca 352 dakika sahada kalabilen deneyimli forvet, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiliyor. Ayrıca Cenk Tosun, Süper Lig’de beklenmedik bir transfer gerçekleştirmek üzereyken Fenerbahçe ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.