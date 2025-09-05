Gündem

Cenk Tosun, Fenerbahçe’ye veda etti

cenk-tosun-fenerbahce-ye-veda-etti

FLAŞ GELİŞMELER

Cenk Tosun cephesinde dikkat çekici olaylar yaşanıyor. Fenerbahçe’nin geçen sezon Beşiktaş’tan transfer ettiği tecrübeli santrfor, sarı-lacivertli takımda istediği fırsatları bulamıyor. Süre almakta zorluk çeken ve birçok takımın radarına giren başarılı futbolcu Cenk Tosun, yeni bir imza atmaya hazırlanıyor.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

34 yaşındaki Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 24 resmi maçta yer aldı. Bu maçların toplamında yalnızca 352 dakika sahada kalabilen deneyimli forvet, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiliyor. Ayrıca Cenk Tosun, Süper Lig’de beklenmedik bir transfer gerçekleştirmek üzereyken Fenerbahçe ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Hasan Babacan CHP Görevden Ayrıldı

İstanbul'daki CHP Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Ancak, kayyum heyetinden Hasan Babacan çekilme kararı aldı.
Gündem

8 Eylül’de İstanbul’da Ulaşım Ücretsiz

İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi günü okulların açılışı nedeniyle toplu taşıma ücretsiz olacak. Ayrıca İSPARK otoparkları da bu tarihte ücretsiz hizmet verecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.