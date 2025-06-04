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Cenk Tosun Fenerbahçe’yi terketti

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CENK TOSUN FENERBAHÇE’DEN AYRILIYOR

Cenk Tosun, Fenerbahçe’ye veda ediyor. Yeni sezon için takımda bulunması beklenmeyen milli oyuncunun yönü sürpriz bir noktaya döndü. Tecrübeli forvet, yeniden geri dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon için Fenerbahçe’de yer alması öngörülmeyen Cenk Tosun, sarı lacivertli kulübün sayfasını kapatıyor. Bu bağlamda, Cenk Tosun’un yurt dışından bazı teklifler aldığı belirtiliyor. Milli santrforun uzun bir aradan sonra yeniden Almanya’ya gitme ihtimali ortaya çıktı. Frankfurt altyapısından yetişen Cenk Tosun’un, Almanya’ya dönüş yapabileceği ifade ediliyor.

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