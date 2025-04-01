Cenk Tosun’un Ayrılığı Fenerbahçe’de Veto Edildi

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA ERKEN HAZIRLIK

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kararlı adımlarla ilerliyor ve yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Sezon başlangıcında Fenerbahçe ile anlaşma yapan yıldız futbolcu Cenk Tosun’un takımdan ayrılabileceği hakkında çeşitli söylentiler dolaşıyor.

CENK TOSUN’UN KİRALIK TRANSFERİ

Fenerbahçe, Cenk Tosun’un kiralık transferi için Japon ekibi Urawa Red ile anlaşma sağlamıştı. Ancak sarı-lacivertli yönetim, Dzeko’nun Bosna Hersek maçında yaşadığı burun kırılması sonrasında Cenk Tosun’un takımdan ayrılmasına onay vermedi.