Cenk Tosun’un İlk Golü, Mourinho’yu Sevindirdi!

Fenerbahçe Hazırlık Maçında Zenit’i Ağırladı

Milli arada hazırlık mücadelesinde Rus ekip Zenit’i Ülker Stadı’nda ağırlayan Fenerbahçe, yedek ağırlıklı kadrosuyla maça çıktı. Deneyimli forvet Cenk Tosun, mücadelede açılış golünü kaydederek Fenerbahçe’deki ilk golünü attı. Ayrıca Levent Mercan’ın Mourinho ile olan görüntüsü de dikkat çekti. Detaylar haberimizde…

Teknik Direktör Jose Mourinho’nun Tercihleri

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit ile yaptığı hazırlık maçında 2-1 galip geldi. Teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmada yedek ağırlıklı bir 11 tercih etti. Kalede İrfan Can Eğribayat yer alırken, savunma üçlüsünde Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek ve Levent Mercan görev aldı. Orta sahada Oğuz Aydın sağda, Filip Kostić solda, Bartuğ Elmaz, Zeki Dursun ve Fred Rodrigues ise merkezde oynadı. Cenk Tosun ve Dusan Tadic ise gol yollarında şans buldu. Fenerbahçe’de yedek kulübesinde bulunan diğer oyuncular ise Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Muharrem Çizgili, Metehan Kurt, Şükür Toğrak, Mustafa Sezai Gülmez, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı, Yiğit Emir Ekiz ve Mert Hakan Yandaş olarak sıralandı.

3-5-2 Formasyonu ile Maç

Jose Mourinho, hazırlık maçında 3-5-2 formasyonunu tercih etti. Fenerbahçe’nin savunması Levent Mercan, Yusuf Akçiçek ve Rodrigo Becao’dan oluştu. Gol yollarında Dusan Tadic ile Cenk Tosun görev alırken, takım kaptanı olarak Mert Hakan Yandaş yedek kulübesinde yer aldı. Öte yandan Allan Saint-Maximin, tedbir amaçlı olarak kadroda bulunmadı. Fenerbahçe, maçın 20. dakikasında Dusan Tadic’in asistinde Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti. Cenk Tosun, Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra sahada istediği şansı bulmakta zorlanmıştı. Bu sezon ligde sadece 33 dakika oynayabilen Cenk, Zenit mücadelesinde ilk 11’de başlangıç yaparak, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmayı başardı.

Levent Mercan’dan İki Gol

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Levent Mercan, yeni takımında şans bulmakta zorlanıyordu. 23 yaşındaki sol bek, Süper Lig’de yalnızca Çaykur Rizespor karşısında son 10 dakikada forma giymişti. Zenit ile oynanan hazırlık mücadelesinde ilk 11’de başlayan Mercan, Fenerbahçe’deki ilk golünü de kaydetti. Gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Levent Mercan’a Jose Mourinho, sahaya girerek özel tebrikte bulundu.