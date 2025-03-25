Cenk Tosun’un Japonya Transferi İptal Oldu

Cenk Tosun’un Japonya’ya Transferi İptal Oldu

Cenk Tosun, Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu sezon başında Fenerbahçe’ye katılmıştı ama burada yeterince forma şansı bulamadı. Tecrübeli golcünün Urawa Red Diamonds ile olan transferi ise iptal oldu.

SÖZLEŞME İPTALİ NEDENİ

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Cenk Tosun ile Urawa Red Diamonds arasında yapılan sözleşme, Edin Dzeko’nun Bosna Hersek Milli Takımı’ndaki sakatlığı sebebiyle teknik direktör Jose Mourinho’nun talebiyle iptal edildi. Portekizli teknik adamın isteği üzerine kulüpler arasında sözleşme imzalanmadı ve böylece Cenk, Fenerbahçe’de kalmaya devam etti.

Cenk, takımdan ayrılacağı düşünülerek UEFA Avrupa Ligi’ndeki Rangers ile Süper Lig’deki Samsunspor karşılaşmalarında kadroda yer almadı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan 33 yaşındaki forvet, bu mücadelelerde 2 gol atmayı ve 1 asist yapmayı başardı. Cenk Tosun’un Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.