Cenk Tosun Urawa Red’e Transfer Oluyor

FENERBAHÇE’DE ZAMAN BULAMAYAN CENK TOSUN İÇİN YENİ FIRSAT

Süper Lig’in köklü takımı Fenerbahçe’nin sezonun başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, iki yıllık sözleşme imzaladıktan sonra beklediği süreleri bulamıyor. Düzenli bir şekilde sahada yer almak isteyen Cenk Tosun için son haftalarda bir transfer durumu ortaya çıkmıştı. Japon ekibi Urawa Red Diamonds, deneyimli golcü için harekete geçti ve resmi adımları atmaya başladı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ HIZLA İLERLİYOR

Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe ile birlikte Cenk Tosun ile de tüm koşullarda anlaşma sağladı. Transferin resmiyet kazanması için gerekli olan yasal prosedürler, oyuncunun çalışma ve oturum izni gibi detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Cenk Tosun’un transferinin, Rangers karşılaşmasından birkaç gün sonra resmi olarak açıklanmasının beklendiği bildirildi.

SAHADA FAZLA ZAMAN GEÇİREMEDİ

Bu sezon 17 maça çıkmış olan Cenk Tosun, sahada yalnızca 283 dakika kaldı ve bu süre zarfında 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu durum, Tosun’un yeni bir takımda daha fazla süre alması gerektiğini gösteriyor.