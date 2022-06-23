Cenk Tosun yuvaya dönüyor

İngiltere’de top koşturan başarılı oyuncu Cenk Tosun, eski kulübü Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, 27 Haziran’da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde forvet transferine yoğunlaştı. Siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Cenk Tosun ile her konuda anlaşma sağladı.

remier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaştı. Cenk Tosun’un sözleşme detayları ve İstanbul’a geliş tarihi de belli oldu.

Beşiktaş, 27 Haziran’da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde forvet transferine yoğunlaştı. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

CENK İLE ANLAŞMA TAMAM

Yönetim ile 31 yaşındaki golcü arasında mali şartlarda da pürüz kalmadı. Beşiktaş’ın Tosun’a 1.2 milyon avro vererek transferi noktalaması hedefleniyor.

İSTANBUL’A GELİYOR

Sabah’ın haberine göre; Cenk’in en geç bu hafta sonunda, ailesiyle birlikte tatilini sürdürdüğü Bodrum’dan İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması ve ardından pazartesi günü Ümraniye’de takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

ÇEBİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta Cenk Tosun’la ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Çebi, “Cenk Tosun’a her zaman kapımız açık. Öncelik hakkı olan bir oyuncu. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bizimle olmayı arzu edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Cenk Tosun’un bir süre önce Marmaris’te çekilen bir görüntüsü dikkat çekmişti. Şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından ünlü futbolcunun fotoğrafı eşliğinde “Gol kralı 2022-23 Cenk Tosun, loading (yükleniyor)” mesajını paylaştı. Bu paylaşım siyah-beyazlı camiayı heyecanlandırmıştı.

Milli golcü, 2017-2018 sezonun devre arasında Beşiktaş’tan 22.50 mil. avroya Premier Lig ekibi Everton’a transfer olmuştu.