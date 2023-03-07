Cenk Tosun’a Amerika’dan talip

Beşiktaş’ta forma giyen tecrübeli oyuncu Cenk Tosun’a Amerika Birleşik Devletleri’nden talip çıktı.

Beşiktaşlı Cenk Tosun’a sürpriz talip var. MLS temsilcisi Chicago Fire, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Cenk Tosun’u Amerika Ligi MLS ekiplerinden Chicago Fire transfer etmek istiyor. Chicago Fire’ın temsilcileri, hafta içinde siyah beyazlılara resmi teklif yapacak.

Beşiktaş ile sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan Cenk’in 15 gole direkt katkı vermesi durumunda opsiyonu devreye girecek ve sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 24 resmi maçta 12 kez fileleri sarsarken 1 gol pası verdi.

Teknik direktör Şenol Güneş, golcü oyuncunun ayrılığına sıcak bakmıyor. Cenk Tosun’un da maaşında iyileştirme yapılarak takımda kalmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş’ta pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları da başladı. Siyah beyazlılar, kazanarak üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş taktik provalara ağırlık veriyor.

Frapor Tav Antalyaspor ile oynanan erteleme maçının ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Ghezzal’ın takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi. Cezayirli oyuncu, deneyimli çalıştırıcıdan forma şansı bekliyor.