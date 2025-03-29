Cennet Çamuru Tatlısının Pratik Tarifi

RAMAZAN BAYRAMI’NDA HAFİF TATLI TARİFİ

Ramazan Bayramı’nda misafirlerine hafif bir ev tatlısı sunmak isteyenler için tarifler öneren Şef Ahmet Özbek, ‘Cennet Çamuru’ adlı tatlının yapılışını anlattı. Bu tatlının Osmanlı mutfağının en özel tariflerinden biri olduğunu vurgulayan Özbek, “Misafirlerinize ister soğuk, ister sıcak olarak iki farklı şekilde servis edebilirsiniz” şeklinde konuştu. Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle dışarıdan satın alınan tatlıların yerine daha sağlıklı ve pratik bir tatlı yapmak isteyenlere İstanbul Beykent Üniversitesi Aşçılık Programı’ndan Öğr. Gör. Ahmet Özbek, Cennet Çamuru tatlısının tarifini paylaştı.

ŞERBETİN HAZIRLAMA AŞAMALARI

Özbek, “30 gün boyunca oruç tuttuk. Midelerimiz küçüldü. Bu yüzden böyle hafif bir tatlı tüketmek tercih edilebilir. Cennet Çamuru, kadayıf ve fıstığın harmanlandığı bir tarif ve oldukça lezzetli” diyerek tatlının yapılışıyla ilgili püf noktalarını aktardı. Öncelikle, “Şerbeti ocağa koyacağız. 500 gram su ve 500 gram şekeri tencereye ekliyoruz. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika boyunca kaynatmak yeterli. Kaynamaya başlayınca altını kısıp içine 1-2 damla limon sıkıyoruz. Ardından 5 dakika daha kaynatıyoruz. Şerbette dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kaynamaya başladığında tencere kapağını kapatmaktır. Bu sayede terleme meydana gelir ve buharın içine dönmesi şekerin kesilmesini engeller, şerbetimiz şekerlenmez.” ifadelerini kullandı.

KADAYIFIN KAVRULMA SÜRECİ

“Şerbet kaynarken bir taraftan da kadayıfları kavurmaya başlayacağız” diyen Özbek, “Taze kadayıfları küçük parçalara ayırıyoruz. Öncelikle tereyağını tencereye ekleyip eritiyoruz. Kadayıfları yakmadan, yavaşça ve homojen bir şekilde kavurarak pişiriyoruz. Ben 300 gram kadayıf kullandım, bunun için 100-120 gram tereyağı yeterli. Kadayıfları eze eze kavuruyoruz ki birbirine yapışmasın ve bir tarafı çiğ, diğer tarafı pişmiş kalmasın. Kadayıflar çıtır çıtır olduğunda hazırdır” dedi.

TATLIYI SUNMA YÖNTEMLERİ

Kadayıflar piştikten sonra toz fıstıkların eklenmesi gerektiğini belirten Özbek, “Ben 300 gram fıstık ekledim. Siz miktarı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Fıstık eklenmesinin ardından biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Şerbet hazır olunca kadayıfın üzerine yavaşça döküp karıştırarak iyice yediriyoruz. Böylece çamur kıvamı oluşuyor. İster sıcak servis etmek isteyenler için üzerine kaymak ekliyoruz. Kaymak erimeden hızlıca servis edilmeli. Soğuk servis yapmak isteyenler ise çamurun soğumasını bekler, ardından streç film üzerine çamuru yayıp kaymakı yerleştirdikten sonra streçle suşi gibi sararak buzluğa veya buzdolabına koyabilir. Beklettikten sonra lokum gibi kesip misafirlere sunabilir” şeklinde açıkladı.

ALTERNATİF MALZEMELER YER ALIYOR

Bu tariften 10-12-20 kişilik porsiyonlar elde edilebileceğini aktaran Özbek, fıstık kullanmak istemeyenlerin ceviz, fındık ya da badem ile de tatlıyı yapabileceğini ifade etti.