Cennet Köse Ve İkizler Buluştu

Türkiye’den hac ibadeti için kutsal topraklara ulaşan 98 yaşındaki Cennet Köse ile Bitlis’ten katılan 12 yaşındaki ikizler Ahmet Furkan ve Mehmet Akif, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katıldığı bir etkinlikte buluştu. 15 yıl önce Kütahya’dan kayıt yaptırarak 2025 yılında hac için kurayı kazanan Cennet Köse, zor işitmesine rağmen hac menasiklerini gelininin yardımıyla gerçekleştiriyor. Eşinin vefatından sonra hac yolculuğuna oğlu Mehmet Köse ve gelini Hesna Köse ile birlikte çıkan Cennet Köse, Sebat turizm aracılığıyla kutsal beldelere ulaştı. Aile, ibadetlerinde herhangi bir zorluk yaşamadıklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Katkıları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cennet Köse’ye çay ikram edip hediyeler sundu. Cennet Teyze’nin çayına “3 kesme şeker konulmasını istemesi” etkinlikte gülüşmelere sebep oldu. Burdur Müftü Yardımcısı Mehmet Atay’ın kafile başkanlığında, Cennet Ailesi hac ibadetlerinin menasiklerini rahat bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti. Ailedeki en büyük sorumluluk gelin Hesna Köse’deyken, oğlu Mehmet Köse eşinin öz kızıymış gibi annesine bakıyor.

Bitlis’ten Hac İbadeti İçin Giden Ödemiş Ailesi

Bitlis’ten 8 yıl önce kayıt yaptıran Ödemiş Ailesi ise 4 kişilik çekirdek aile olarak hac ibadetlerini yerine getiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan’ın hac programında 12 yaş altındaki çocukların hacca katılmaması yönünde bir karar alındığını belirterek, “Ahmet Furkan ve Mehmet Akif de az bir fark ile hac yolculuğuna çıkabilen gençlerimizdir. 2025 yılında hacca gitme nasipleri varmış. Bitlis Tatvan’da İmam Hatip okulunda okumaları da bizi sevindiriyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı’nın Hediyesi

Hicri 1446 yılında Mekke-i Mükerreme’ye hac için gelen en yaşlı hacı adayı Cennet Köse ile en genç hacı adayları 12 yaşındaki Ahmet Furkan ve Mehmet Akif Ödemiş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile buluştu. Ali Erbaş, Cennet Teyze’ye seccade, 12 yaşındaki ikizlere ise akıllı kol saati hediye etti.