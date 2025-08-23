Cennet Koyu’nda 3 Kadın Kurtarıldı

CENNET KOYUNDA BOĞULMA TEHLİKESİ

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yer alan Cennet Koyu sahiline serinlemek için giren 3 kadın, denizde boğulma tehlikesiyle karşılaştı. Dalgaların etkisiyle geri dönmekte zorlanan kadınların yardım çığlıkları, sahildeki cankurtaran ve diğer vatandaşlar tarafından duyuldu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yaklaşık 100 metre açıkta dalgalarla mücadele eden kadınlara yardım etmek için vatandaşlar hemen harekete geçti. Can simidinin dalgalar arasında kadınlara ulaşması sağlandı. Ancak sahildeki dalgaların gücü nedeniyle zorluk çeken kadınlar, vatandaşların oluşturduğu bir insan zinciri sayesinde kurtarıldı.

MÜDAHALE VE HASTANE YOLU

Kurtarma işlemleri sonrasında olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kadınlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından kadınlar, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.