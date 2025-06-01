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Cennet Tepesi’nde Bayrak, Gün Batımı

CENNET TEPESİ’NDEKİ BAYRAK GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yer alan Cennet Tepesi’nde dalgalanan dev Türk bayrağı, gün batımında Ayvalık Adaları’nın muhteşem manzarasıyla bir araya gelerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, Cennet Tepesi’nde akşam saatlerinde güneşin batışı sırasında enfes bir manzara ortaya çıktı.

KARTPOSTALLIK MANZARA

Gün batımıyla birlikte gökyüzünün kızıllığı, Ayvalık Adaları’nın siluetiyle birleştiğinde dev Türk bayrağı ile birlikte görülmeye değer bir görüntü ortaya koydu. Bu anlar, izleyen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti ve onlara unutulmaz bir görsel şölen yaşattı. Dron ile havadan görüntülenen bu eşsiz manzaralar, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

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