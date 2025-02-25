Gündem

Cep Telefonu Ve Aksesuar Hırsızlığı!

cep-telefonu-ve-aksesuar-hirsizligi

ŞÜPHELİLERİN HIRSIZLIK EYLEMLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Gazi Caddesi’nde, iki erkek şüpheli, müşteri gibi davranarak 4 farklı işyerinden toplamda 60 bin lira değerinde cep telefonları ve aksesuarları çaldı. Olayların gerçekleştiği anlar, işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin çalışanları oyaladığı, diğerinin ise hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği gözlemlendi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İşyeri sahiplerinin hırsızlık durumunu fark etmesi üzerine, durumu polise bildirmeleriyle birlikte, şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarına başladı. Gelişmelerin ardından, güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için önlemler alıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Turgutlu’da Kar Yağışı Hayatı Etkiledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki yüksek kesimlerde kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu.
Gündem

Avcılar’da Kaçak Moloz Dökümü Engellendi

Avcılar'da molozları boş arsaya döken iki araç sahibi, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi ve toplam 80 bin lira para cezası aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.