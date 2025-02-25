Cep Telefonu Ve Aksesuar Hırsızlığı!

ŞÜPHELİLERİN HIRSIZLIK EYLEMLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Gazi Caddesi’nde, iki erkek şüpheli, müşteri gibi davranarak 4 farklı işyerinden toplamda 60 bin lira değerinde cep telefonları ve aksesuarları çaldı. Olayların gerçekleştiği anlar, işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin çalışanları oyaladığı, diğerinin ise hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği gözlemlendi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İşyeri sahiplerinin hırsızlık durumunu fark etmesi üzerine, durumu polise bildirmeleriyle birlikte, şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarına başladı. Gelişmelerin ardından, güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için önlemler alıyor.