‘Cep telefonu ve klimalar şişmanlatıyor’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “2018 Avrupa Sağlık Raporu”na göre Türkiye, Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında obezite sıralamasında 53 ülke arasında birinci sırada. Obezite sorununa yönelik meslektaşlarına sunum yapmak için İstanbul’a gelen iç hastalıkları ve obezite uzmanı Kanadalı Dr. Sean Wharton (49), “Tarım ilaçları, cep telefonu, klima obez yapıyor” dedi.

Toronto York Üniversitesi ile Hamilton McMaster Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve doktor olarak çalışan, Amerikan Obezite Tıp Kurulu diploması sahibi Dr. Wharton, sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin obezitenin tek nedeni olmadığını belirterek, “Hareketsizlik, sağlıksız gıdalar, aşırı yemek, obezitenin sebeplerinden sadece birkaçı. Halen obezitenin gerçek nedenini bilmiyoruz. Sosyal hayatımızda teknolojik gelişmelerin artışı, obezite rakamlarını artırdı. Aslında obezite her zaman vardı. Ancak yaşantımızdaki bazı değişiklikler, obezitenin adeta salgın haline gelmesine yol açıyor. Her yere araba veya toplu taşıma ile gitmek, oturduğumuz yerden yemek siparişi vermek, saatlerce masa başında çalışmak nedenlerin sadece birkaçı. Hayatımızdan glikozu, karbonhidratı çıkartıp, hareketli yaşama geçince tüm obeziteyi tedavi edeceğimizden emin değilim” dedi. İşte Dr. Sean Wharton’un Milliyet okurları için mesajları:

“İnsanlar obezitenin nedenlerini üç beş maddeye indirmek istiyor. Böylelikle, bu sorunla daha kolay başa çıkabileceklerini düşünüyorlar. Obeziteye neden olan bazı etkenler ise gözden kaçırılıyor. Artık kadınlar 18 değil, 30 yaşında çocuk sahibi oluyorlar. Bu yaşta doğum yapan kadınların bebekleri daha büyük ve obeziteye yatkın oluyor. Artık 33 yaşında ölmüyor, 25 yaşında kalp krizi geçirmiyoruz.

KÖTÜ HUYLU BAKTERİ

Cep telefonları obeziteye neden oluyor. Akıllı telefon veya tablete bağımlı hale gelen insanlar sürekli mavi ışığa maruz kalıyorlar. Uyku düzeni bozulunca, kilo almaya yatkın hale geliyoruz. Klimanın varlığı bile obezite nedenlerinden. Soğuk havada ısınıyor, sıcakta soğuyoruz. Daha fazla nefes alıp vererek, enerji yakacak durumdayken, klima gibi teknolojik ürünler ile enerjiyi depoluyoruz. Yazın daha az terlemek, daha az enerji yakmamıza neden oluyor.

Tarım ilaçlarının obeziteye neden olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insan vücudunda daha fazla enerji tutmayı sağlayan inaktif genler ve kötü huylu bakteriler pestisitler nedeniyle etkin hale geliyor. Tarım ilaçlarının bazı insanlarda kötü huylu bakterileri harekete geçirmesiyle daha fazla kilo alıyoruz. Tarım ilaçları aynı zamanda kötü huylu bakterileri besliyor. Pestisitlerin onlarca olumsuz etkisi söz konusu. Tarım ilaçlarının yarattığı tahribatın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı.”

KİŞİYE ÖZEL DİYET

Obezite tedavisinde üç ana yöntemin söz konusu olduğunu ifade eden DrWharton, Herkes kendine uygun diyet yöntemiyle kilo verebilir. ‘Sadece Akdeniz diyeti yapılmalı’ diyerek bir program çıkartmak başarı getirmiyor. Kişiye özel diyetler hayata geçirilmeli. Obezite cerrahisi tedavide işe yarıyor ancak sürekli aynı formda kalınması söz konusu olmuyor. Obezite ameliyatı olanların sonrasında kilo aldığını görüyoruz. Asıl dönüşümü sağlayacak psikolojik tedavi. Vücut kitle indeksi 40 ve üzeri olan, obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon sorunu olan hastalara cerrahi yöntem uygulanabilir” dedi. Tüm diyetlerin hem olumlu hem olumsuz sonuçlar doğurduğuna da dikkat çeken Kanadalı doktor, “Hastanın istemediği diyet uzun vadede ters tepiyor. Hangi diyet programı olursa olsun mutlaka psikolojik destek ve ilaç tedavisi öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YAPAY ZEKA KATKI SUNACAK’

Teknolojik gelişmeler daha fazla kilo almamıza neden olmakla beraber, çözüm için de faydalar sunduğunu dile gterine Dr. Sean Wharton, ‘Yapay zekâ, obezitenin tedavisinde insanlığa katkı sunacaktır. Sağlıklı, daha uzun yaşama düşüncesi, yapay zekâ veya robotlar sayesinde insanlara sürekli aktarılacak. Belki de bir yapay zekâ veya robot kişinin günlük aktivitelerini takip ederek, yanlış yediğini, o gün neler yemesi gerektiğini söyleyecek. Yani kişinin emrine amede yaşam koçu olacak. Belki de bir mercek veya lens ile önümüzde duran her yemeğin veya gıdanın kalorisini anında göreceğiz” dedi.

MİLLİYET