Cep Telefonunu Alırken Hayatını Kaybetti

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi’nde bulunan sulama kanalının üstündeki Tahir Aslan Köprüsü’nden geçen Faruk Demir, cep telefonunu suya düşürüyor. Telefonunu almak üzere suya atlayan Demir, akıntıya kapılarak kayboluyor.

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredekiler durumu hemen bildiriyor ve bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor.

CANSIZ BEDENİNİN BULUNMASI

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, kanalda yaptığı arama sırasında Faruk Demir’in cansız bedenine ulaşmayı başarıyor.

İNCELENME VE SORUŞTURMA

Demir’in cesedi, daha fazla inceleme için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk ediliyor. Konuyla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.

