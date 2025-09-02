Çepel’in Üzümleri, İhracata Hazır

ÜRETİCİDEN ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM

Sarıgölde üzüm yetiştiriciliği yapan Emin Çepel, ürettiği üzümlerle dikkat çekiyor. Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi’nde, bağlarını dolu gibi doğa olaylarına karşı koruyucu tüllerle örten Çepel, 10 dekarlık alanda tüm salkımları ortalama bir kilogram olacak şekilde hazırladı. Yetiştirdiği üzümler, her yıl Avrupa’nın farklı ülkelerine ihraç edilerek pazar buluyor.

REKOR FİYATLA SATIŞ

Fabrika görünümündeki üzümler, alıcı firma tarafından şu an için kilogramı 65 liradan satın alındı. Bağlarını iki tür koruma altında büyüttüğünü ifade eden Çepel, “Her yıl doğa olaylarına karşı bağımı iki örtü ile koruyorum ve bağın işçiliğini kendim yapıyorum. Yılların deneyimi ile standart salkımlar yetiştirmeyi öğrendim.” diyor. Ayrıca, “Üzüm salkımlarım doğrudan kasalara giriyor, ıskarta uğramıyor. Bu yıl piyasaya göre çok iyi fiyata sattım. Kilosu 65 liradan belirlendi, kesim alıcıya bırakıldı. Alıcı ne zaman keserse o zaman hasat yapılacak.” bilgilerini paylaşıyor.