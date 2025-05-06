Ceramane’deki Dürziler, Birlik Mesajı Verdiler

BİRLEŞİK MESAJLAR VERİLDİ

Suriye’nin başkenti Şam’a bağlı Ceramane Mahallesi’ndeki Dürziler, İsrail’in Suriye üzerindeki planlarına karşı tepkilerini dile getirerek birlik mesajı sundu. Lazkiye, İdlib, Hama ve Halep illerinden Alevi, Dürzi, Sünni, Şii, Arap ve Türkmenlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir heyet, geçtiğimiz hafta çatışmaların yaşandığı Ceramane’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Dürzi önderleriyle bir araya gelinerek, birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Ceramaneli Dürzi liderlerden Yahya Mala’ib, AA muhabirine verdiği bilgide, heyetin toplumsal barış ve ortak yaşamın önemini vurgulamak için bölgeyi ziyaret ettiğini ifade etti. “Suriye herkesin kucaklandığı bir anne, biz de bu dokunun ve ülkenin ayrılmaz bir parçasıyız. Ayrılıkçı projelerle hiçbir bağımız yok. Dış müdahalelere karşıyız. Biz Suriyeliler meselelerimizi kendi aramızda çözebiliriz.” diyerek görüşlerini aktardı.

SURİYELİLERİN BİRLİK HEDEFİ

Ceramane’deki önde gelen Dürzi figürlerinden Ecvad Huveys, Baas rejiminin çökmesinin ardından tek çatı altında toplanma çabalarını sürdüklerini belirtti. Huveys, Dürzilerin ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğuna inandığını ifade ederek, “Çeşitli söylentiler dolaşıyor; ancak bizim kimliğimiz belli. Duruşumuz ve vatanseverliğimiz değişmez. İsrail ve Siyonist düşmanlar, karışıklık çıkarmak için fırsat kolluyor. Ancak bu bölgede onlara yer yok. İsrail ve arkasındaki ülkelerin planlarını geçersiz kılacağız. Ülkemizin istikrara kavuşmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

TOPLUMSAL BARİŞ VURGUSU

Şam’a gelen “Toplumsal Barış Heyeti”nde yer alan Şeyh Ahmed Halid, “Buraya Suriye halkının tek bir bütün olduğunu belirtmek için geldik. Halkımız dış müdahalelere karşı duruyor. Burada bulunmamız, birlikte hareket etme isteğimizin bir göstergesi.” dedi. Halid, Suriye halkının yüzlerce yıldır sevgi ve saygı içinde birlikte yaşadığına dikkat çekerek, “Biz akrabalarız; Sünni, Şii, Dürzi, Kürt ve Türkmen arasında hiçbir fark yok. Buraya fitneleri reddetmek için geldik. Biz tek bir halkız ve toplumu inşa etme çabasındayız.” şeklinde konuştu.