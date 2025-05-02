Ceramane Mahallesi’nde Güvenlik Güçleri Yerleşti

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Suriye’de hükümete bağlı güvenlik güçleri, başkent Şam’da Dürzilerin yoğun olarak bulunduğu ve son dönemde çatışmalara sahne olan Ceramane Mahallesi’nin girişlerindeki kontrol noktalarına yerleşti. Şam’daki Ceramane Mahallesi’nin önde gelenleriyle yapılan bir anlaşmaya dayanarak, güvenlik güçleri gece saatlerinde mahalleye doğru hareket etti. Yaklaşık 2 saat bekledikten sonra konvoy halinde hareket eden güvenlik unsurları, mahallenin ana girişlerine yerleştirildi.

ÇATIŞMALAR VE GÖSTERİLER

Başkent Şam’a yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan Ceramane Mahallesi’nde, 30 Nisan’da bazı Dürzi silahlı grupları ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı. Suriye’deki olayların tetikleyicisi olarak görülen ve sosyal medya hesaplarında 28 Nisan’da yayımlanan bir ses kaydı büyük tepki çekti. Ses kaydının sahibi, Dürzi topluluğunun yoğun yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed’e hakaretlerde bulundu. Bu durum, 29 Nisan’da birçok ilde gösterilerin düzenlenmesine yol açtı. Aynı gün, Ceramane Mahallesi’nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların hükümet güçlerine pusu kurmasıyla çatışmalara dönüştü.

GENİŞLEYEN ÇATIŞMALAR VE İSRAİL MÜDAHALESİ

Silahlı Dürzi grupların Ceramane’de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da katılmasıyla çatışmalar daha da genişledi ve en az 13 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak amacıyla bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank göndermeye başladı. Mayıs ayında İsrail, Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya’da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye yönetimi, Ceramane Mahallesi’nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışmalar sonrası bölgedeki kontrolü 1 Mayıs’ta sağladığını duyurdu.