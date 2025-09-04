Ceran Çifti, Umut’a Şefkat Gösterdi

Ceran çifti, torunlarına umut oluyor

KORUYUCU AİLE SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

Bilecik’te yaşayan Ceran çifti, torunları Umut’un geleceğine umut olmak amacıyla Koruyucu Aile Sözleşmesi’ni imzalayarak hem sorumluluklarını üstlendi hem de şefkat dolu bir adım atmış oldu. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu aile hizmetleri kapsamındaki bu örnek davranış, babaanne ve dedenin torunları Umut’a yalnızca bir yuva sunmakla kalmayıp, ona güven, sevgi ve şefkat dolu bir gelecek de sağladığını gösteriyor.

UMUT’A SAHİP ÇIKILIYOR

Umut’un ailesinin özel durumu nedeniyle ona bakamadığını belirten Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, “Bir çocuğun kalbine sevgiyle dokunmak, onun geleceğine umut olmak dünyadaki en kıymetli görevlerden biridir. Ceran çifti, bu bilinçle örnek bir davranış sergileyerek torunlarına sahip çıktılar. Onların gösterdiği sorumluluk, fedakarlık ve şefkat hepimize örnek olmalı” diye konuştu.