Ceran Çifti, Umut’a Şefkat Sundular

UMUT İÇİN ATILAN SEVGİ DOLU ADIM

Bilecik’te yaşayan Ceran çifti, torunları Umut’un geleceğine umut olmak amacıyla Koruyucu Aile Sözleşmesi’ni imzalayarak önemli bir adım attı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koordinasyon sağlanan koruyucu aile hizmetleri çerçevesinde babaanne ve dede, torunları Umut’a yalnızca bir yuva sunmakla kalmayıp, aynı zamanda ona güven, sevgi ve şefkat dolu bir gelecek sağlıyor.

ÖRNEK DAVRANIŞ VE SORUMLULUK

Ailesinin özel durumu nedeniyle bakıma muhtaç hâle gelen Umut’a babaanne ve dedesinin sahip çıktığını belirten Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, “Bir çocuğun kalbine sevgiyle dokunmak, onun geleceğine umut olmak dünyadaki en kıymetli görevlerden biridir. Ceran çifti, bu bilinçle örnek bir davranış sergileyerek torunlarına sahip çıktılar. Onların gösterdiği sorumluluk, fedakarlık ve şefkat hepimize örnek olmalı” diye konuştu.