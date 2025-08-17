Çerçioğlu AK Parti’ye geçti, iddialar yoğun

ÇERÇİOĞLU’NUN İSTİFASI VE YANITLARI

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılması, kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Çerçioğlu’nun bu geçişiyle ilgili birçok iddia ortaya sürülürken, sessizliğini Sabah gazetesinden Yavuz Donat’a yaptığı açıklamayla bozdu. Çerçioğlu, CHP Genel Merkezi’ne giderek Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından “Beklemeye geçtim. Kuşadası’ndan birkaç yazı/karar daha geldi. Hep aynı yönde. Mevzuata aykırı. Rant var. Reddettim. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kararı. Aylarca bekledim, hiç ses çıkmadı. Sonra saldırılar başladı. Yerel medya ve sözde gazetecilerden hakaretler geldi. Çirkin ve ahlak dışıydı. Bunları size tekrarlayamam. Çok ayıp” şeklinde konuştu.

RÜŞVET İDDİALARINA CEVAP

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aziz İhsan Aktaş’a rüşvet karşılığında bazı ihaleler verdiği yönündeki iddialara da Çerçioğlu, “Yalan. Yalan. Yalan. Rüşvet diye bir şey yok. Adı geçen kişi bizden ihale aldı. Normal yoldan. Herkese açık ihale. Sonra rüşvet iddiaları çıktı ve yargı süreci başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi. Tam bir yıl önce. Bu konuda kim, ne diyorsa doğru söylemiyor maalesef. Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı. Ne diyeyim. Allah, insanı kuru iftiradan korusun.” şeklinde yanıt verdi.

AK PARTİ’YE GEÇİŞİN NEDENİ

Çerçioğlu, CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçmesinin gerekçesini ise “Mafya ve rant. İmar mafyası. İmar rantı. Söylemezsem içimde kalır” sözleriyle açıkladı. Eşinin firması hakkında gelen “Jantsa… İddia o ki, şirketin bazı sorunları olmuş. Para akışı, ödeme güçlüğü, acil kredi ihtiyacı… Ve olay sizi zor duruma düşürmüş. Nedir bu işin aslı?” sorusuna da yanıt veren Çerçioğlu, “Hepsi yalan, hepsi iftira. Jantsa Aydın vergi rekortmeni. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından, ilk 500 arasında. Üretiminin yüzde 85’i ihracata gidiyor. İmar mafyası… İstediklerini yapamadılar. Hepsini reddettim. Geri çevirdim. Bunun üzerine beni susturmak, bezdirmek için bu yolu seçtiler. Yalan makinesi gibiler. Tehditle rant elde etmenin peşindeler” ifadelerini kullandı.