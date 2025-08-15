Çerçioğlu’nun AK Parti’ye Geçişi İstifalar Getirdi

Aydın’da Siyasi Gelişmeler Sonrası İstifalar

Aydın siyasetinde önemli dengeleri etkileyen olayların sonrasında yeni istifalar yaşandı. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan çocukları, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılması üzerine görevlerinden ayrıldıklarını ilan etti. 13 yıldır belediye bünyesinde görev yapan Merve Saatçi Özmen, sosyal medya hesabından istifa kararını paylaştı. Özmen, paylaşımında “Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım. Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir. Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kardeşinin İstifası da Dikkat Çekti

Özmen’in ardından kardeşi Özgür Saatçi de benzer nedenlerle belediyedeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Her iki istifa, CHP İl Başkanı Saatçi’nin ailesinden gelen ilk resmi tepki olarak değerlendiriliyor. Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişi, CHP içinde çeşitli tartışmalar başlattı. Bu süreçte bazı gençlik kolları başkanları ve belediye meclis üyeleri de görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Bu istifalar, partideki mevcut durumu etkileyen önemli gelişmeler arasında yer alıyor.